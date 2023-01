In Hamburg studierte ich zunächst BWL und startete, den Abschluss in der Tasche, mit 22 Jahren in der Manufaktur. Das Wort ist zu meiner Mission geworden. Manu factum – mit der Hand gemacht. Und zwar in Deutschland und nicht in irgendeinem Billiglohnland wie fast alle namhaften Wettbewerber. Und es funktioniert. Alle meine 170 Mitarbeiter sind darauf genauso stolz wie ich. Heute sind wir für silberne Bestecke die größte Silberschmiede der Welt.