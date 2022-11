Ich hatte ein Faible für Technik und Mathe. Mein Lehrer motivierte mich zu einer Lehre als Telefontechniker. Die Not meiner Jugend lehrte mich, immer das Beste aus meiner Situation zu machen. Mit 21 war ich verheiratet, hatte zwei Kinder und verdiente als Fernmelderevisor 350 Mark, so viel wie ein Meister. In meiner Freizeit tüftelte ich an einem Fernwähler, mit dem man im Tanzlokal vom Tisch aus die Musikbox bedienen konnte. Das war der Startschuss für meine Firma.