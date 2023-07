Der Ursprung meiner Karriere: Peter Pfanner „Als Jüngster war für mich im Unternehmen kein Platz vorgesehen“

Schon als Jugendlicher habe ich mir in der Produktion Geld dazuverdient und bin in den Ferien viel gereist. Einmal für einen Monat mit dem Zug quer durch Europa, ein anderes Mal nach Asien und Nordafrika (Zweiter von links). So entwickelte ich einen Zugang zu fremden Ländern und Kulturen. Als der Eiserne Vorhang fiel, sah mein Vater das Marktpotenzial und holte mich doch in die Firma, um mit unseren Fruchtsäften und Tees nach Osteuropa zu expandieren.