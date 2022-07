Während meines Wirtschaftsstudiums gewann ich die größten Erkenntnisse eher in den sonntäglichen Telefonaten mit meinem Großvater als in den Vorlesungen. Nach dem Studium sammelte ich entscheidende Erfahrungen bei Danone in München und Iglo in meiner Herzensheimat Hamburg. 2017 stieg ich dann in unser Familienunternehmen ein, wo in der Zwischenzeit familienfremde Manager geführt hatten.