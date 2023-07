Der Ursprung meiner Karriere: Regina Ziegler „Ich vernachlässigte das Studium. Meine Eltern strichen mir den Scheck“

In Quedlinburg geboren, wuchs ich in Obernkirchen im Weserbergland auf. Mich faszinierte immer der Sport. Ich erturnte etwa 40 Siegerkränze von Turnvater Jahn. Meine Mutter düste als rasende Reporterin für die „Schaumburger Zeitung“ auf dem Moped durchs Schaumburger Land. Mein Vater kam sehr spät aus der russischen Gefangenschaft und suchte später für die Preussag in Indien Wasseradern mit der Wünschelrute.