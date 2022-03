Der Ursprung meiner Karriere: Reiner Holznagel „Wenn man glaubt, das war jetzt richtig gut, hat man schon verloren“

In den Ferien jobbte ich auf der Insel Amrum in einem Hotel. Ich putzte Zimmer, half in der Waschküche, spülte Töpfe und Geschirr. Später bediente ich im Bistro und war sogar Hausmeister. Gerade das Reinigen der Zimmer erforderte Organisationstalent. Dazu gehörte, die Gäste so wenig wie möglich zu stören und entsprechend die eigenen Abläufe zu strukturieren. Die Ferien haben mich mehr geprägt als die Zeit dazwischen.