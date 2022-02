Der Ursprung meiner Karriere: Reinhard Ploss „Neue Dinge anzupacken, hat mich immer angetrieben“

Mein Weg an die Unternehmensspitze war nicht vorgezeichnet. Mein früherer Chef bei Siemens, der mich oft gewähren ließ, sagte einst, Abteilungsleitung wäre doch ein gutes Ziel. Ich antwortete: „Gute Idee – aber was machen wir als Nächstes?“ Mir ging es nie darum, einen bestimmten Posten zu erreichen. Macht ist langweilig. Spannender ist es, Dinge zu bewegen, da gibt es kein Ende.



