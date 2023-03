Der Ursprung meiner Karriere: Robert Geiss „Läuft es in einem Bereich nicht so, gleichen die anderen Geschäfte das aus“

Ich zog 1996 mit meiner Familie nach Monaco. Ich investiere in Immobilien, in Start-ups und habe wieder das Modelabel Roberto Geissini aufgebaut. Diese breite Streuung hat sich ausgezahlt: Läuft es in einem Bereich mal nicht so gut, gleichen die anderen Geschäfte das aus. Und nun auch schon seit zwölf Jahren produzieren meine Frau Carmen und ich unsere eigene Sendung auf RTL2, in der auch meine Töchter mitspielen.