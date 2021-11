Der Ursprung meiner Karriere: Rüdiger Grube „Wenn du weiterkommen möchtest, musst du ein Alleinstellungsmerkmal haben“

Als Vorstandsassistent bei Airbus habe ich unter anderem darauf Wert gelegt, dass die Vorstände nach jeder Vorstandssitzung sofort das Protokoll in Händen hielten. Denn ich wusste: Mein Vorgänger hatte dafür mehrere Wochen gebraucht. Als ich die Mitschrift zum ersten Mal verteilte, fragte mich ein Vorstand, ob das von letzter Woche sei. So habe ich beim Vorstand auf mich positiv aufmerksam gemacht.



Mehr zum Thema: Sie möchten wissen, wie die Karriere von Frank Thelen, Kai Diekmann oder Ulrich Wickert begann? Stöbern Sie in unserer Rubrik „Der Ursprung meiner Karriere“!