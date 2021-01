Der Ursprung meiner Karriere: Sandra Navidi „In den USA konnte ich mich entfalten – mehr als in Deutschland“

Als Teenager war ich zum ersten Mal in den USA. Im Bild links bin ich bei einem Reitausflug in Arizona zu sehen. Nachdem ich die Rechtsanwaltszulassung in Deutschland erlangt hatte, absolvierte ich noch ein Master-of-Law-Studium an der Fordham University in New York. Ich nahm dann eine Stelle in Deutschland an, aber die Sehnsucht nach Amerika blieb. 2001 ergab sich die Chance, ich wurde Chefjuristin in einem New Yorker Finanzunternehmen.