Meine politische Sozialisation begann als Kind. Aufgewachsen in einem hochpolitischen Haushalt mit zwei älteren Brüdern, die wie die Eltern sowohl in der SPD als auch in den neuen sozialen Bewegungen aktiv waren. Zu Hause war immer etwas los. Es waren Zeiten des Aufbruchs, in denen im Wohnzimmer diskutiert, im Keller Flugblätter gedruckt und auf der Straße für Frieden, Frauenrechte und Umweltschutz demonstriert wurde.