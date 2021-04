Der Ursprung meiner Karriere: Stephan Grünewald „Wer die Perspektive wechselt, nähert sich dem Durchblick“

Dass ich am Morphologielehrstuhl an der Uni Köln landete, war mein Glück. Mein Professor Wilhelm Salber, der noch mit Freuds Tochter Anna Freud befreundet war, weckte meine Leidenschaft zur Tiefenpsychologie. Ich fand meine Bestimmung dann in der Alltagsforschung über Putzen, Joggen oder Zeitunglesen. Das von mir mitbegründete Marktforschungsinstitut bestand anfangs nur aus einem Telefon auf dem Schreibtisch einer Freundin in einem Architekturbüro.