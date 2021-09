Der Ursprung meiner Karriere: Sven Plöger „Wer die Welt sauber hält, muss reicher werden können als der, der sie verschmutzt“

Aufgewachsen in Sankt Augustin bei Bonn, war ich als Kind ein Hans-guck-in-die-Luft und wollte mit drei Jahren ein Vogel werden. Als ich verstand, dass das nicht geht, war das logische Ziel: Pilot. Zu viele Dioptrien sorgten aber für eine Brille und das Aus dieses Berufswunsches. Der Blick in den Himmel aber blieb, und so kannte ich bereits als Grundschüler alle Wetterbücher in- und auswendig.