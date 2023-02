Mit 14 Jahren auf dem Gymnasium im Taunus war ich die erste in meiner Klasse, die nebenbei Geld verdiente: Zeitung austragen, Aushilfe in der Großküche eines Krankenhauses und an der Kasse von Rewe. Ich schätzte schon früh das Gefühl, liquide zu sein. Deshalb war ich meist die erste Anlaufstelle für meine Freundinnen, wenn es um die Bereitstellung kurzfristiger Kredite ging.