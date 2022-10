Bettelarmbänder mit den kleinen Anhängern brachten im Jahr 2005 den Durchbruch. Aus dem ersten Laden in Frankfurt wurde ein Unternehmen mit rund 1200 Mitarbeitern in 70 Ländern. Ich lebe in Wien und baue seit Kurzem mit meinem Sohn Santiago und meiner Frau Rita die neue Marke Saboteur auf. Meiner Gewohnheit, jeden Morgen zwei Stunden spazieren zu gehen, um mich zu erden, bleibe ich bis heute treu.



