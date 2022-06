Ich stamme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, war das erste Kind, das Abitur gemacht hat. Der steinige Weg zeigte mir, wie wichtig Bildung ist und dass diese nicht von Glück abhängen darf. Später konnte ich in Gießen etwas zurückgeben. Ich verantwortete die soziale Stadterneuerung in der Gießener Nordstadt mit, in einem Quartier, das ich bestens kannte: Dort bin ich aufgewachsen.