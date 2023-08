Der Ursprung meiner Karriere: Till Behnke „Die Kluft zwischen Arm und Reich gab mir zu denken“

Meine zweite große Leidenschaft ist das Schauspiel: Am städtischen Jugendtheater in Heidelberg spielte ich in „Wilhelm Tell“, hatte Gastauftritte in Wien und Ottawa. Doch als ich mit 19 Jahren das Angebot von einem Profirugbyclub in Kapstadt bekam, entschied ich mich für den Sport. Als Studenten schleppten wir Baumaterial zu Häusern in den Townships. Die Kluft zwischen Arm und Reich gab mir zu denken.