Der Ursprung meiner Karriere: Ulrich Kelber „Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern“

Über Politik zu reden war bei uns zu Hause so normal wie bei anderen Familien Diskussionen über Fußball. Mein Vater war Journalist in der Bonner Republik. Da ergab sich das von selbst. Es hat mein Bewusstsein dafür geschärft, dass man Dinge in der Gesellschaft nur verändern kann, wenn man selbst anpackt. Also habe ich mich als Jugendlicher unter anderem beim ADFC und in der Umweltbewegung engagiert – und bin mit 17 bei den Jusos und in die SPD eingetreten.