Der Ursprung meiner Karriere: Vera Jourova EU-Vizepräsidentin: „Ich war Opfer eines Justizirrtums und galt als korruptes Biest“

Nach einem Justizirrtum hatte ich die Wahl: Sinne ich auf Rache an denen, die mich in Untersuchungshaft gebracht hatten, weil sie mich zu Unrecht der Korruption beschuldigten? Oder versuche ich zu verstehen, was passiert war? Ich entschied mich, Jura zu studieren – zu einer Zeit, in der meine Kinder ebenfalls an der Universität waren. Wir hatten kaum Geld. Wenige Monate nach meinem Abschluss änderte sich alles: Ich wurde Ministerin.