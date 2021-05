Der Ursprung meiner Karriere: Veronika Grimm „Ich empfinde den Austausch mit anderen Disziplinen als sehr bereichernd“

Als Kind habe ich viele Winterurlaube in einem Forsthaus in Vorarlberg verbracht. Bei Skitouren bin ich gern vorangelaufen, um die Aufstiegsspur im Schnee zu machen. Die Faszination der Natur hat dazu beigetragen, dass ich mich schon seit Beginn meines Studiums intensiv mit Klimaschutz beschäftige – heute als VWL-Professorin an der Universität Erlangen-Nürnberg etwa mit der Rolle von Wasserstoff für die Energiewende.