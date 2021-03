Der Ursprung meiner Karriere: Wolfgang Kubicki „Wolfgang schwatzt und stört den Unterricht“

„Wolfgang schwatzt und stört den Unterricht“, stand einmal in meinem Zeugnis. In der Schule war ich zwar regelmäßig, kam aber häufig zu spät – obwohl wir in Braunschweig damals auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnten. Zu den Halbjahren waren meine Versetzungen ein paar Mal gefährdet. Am Ende konnte ich jede „Fünf“ wieder auf eine „Vier“ bringen – bis auf die in Russisch.