Deutscher Innovationspreis 2021: Drohnen, Gold, dazu Automatisierung und mRNA

Altmaier machte aber auch deutlich, dass der Bund in manchen Innovationsfeldern nicht kleckert, sondern klotzt. So fördere man etwa die Batteriezellproduktion mit Milliardensummen, damit die zurück nach Deutschland komme. Das schaffe zehntausende Jobs. Ähnlich sei es bei privatwirtschaftlichen Wasserstoffprojekten, für die die Regierung gerade acht Milliarden Euro beschlossen habe, so Altmaier. So wolle man sicher stellen, dass sie auch in Europa realisiert werden, nicht nur in Asien.