Die Agenda ist alles Die Zeitfresser bei Meetings – und was gegen sie hilft

An einem Meeting sollte nur teilnehmen, wer vom Inhalt betroffen ist und deshalb Interesse hat. An einer ganztägigen Sitzung, wo es um die Marschroute eines Unternehmens für die folgenden Monate geht, müssen nicht sämtliche Fachabteilungen in voller Mannschaftsstärke teilnehmen. Ist ein Zeitplan vorhanden und zuverlässig, können Teilnehmer auch gezielt zu den für sie relevanten Tagesordnungspunkten hinzustoßen. Amazon-Gründer Jeff Bezos prägte den häufig zitierten Satz, in ein Meeting dürften nur so viele Teilnehmer kommen, dass sie von zwei Pizzen satt werden. Sonst entsteht wieder die Situation, dass wenige reden und der Rest träumt.