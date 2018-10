Die Clanwirtschaft Wenn Familien gemeinsam ein Unternehmen leiten

Außerdem beobachtet Maetschke-Biersack oft lange schwelende Konflikte: Die eine fühlte sich schon immer vom Vater benachteiligt und will das als Nummer eins in der Unternehmensleitung kompensieren ... Der andere meint sich besser ausgebildet und will daher mehr Einfluss. „Besonders schwierig sind Konstellationen, in denen zwei Geschwister jeweils 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte innehaben und sich somit gegenseitig blockieren können“, sagt Maetschke-Biersack.