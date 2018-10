Die Clanwirtschaft Wenn Familien gemeinsam ein Unternehmen leiten

Nachts um eins geht das Licht an. Dann beginnt Andreas Mayer, Produktionschef der gleichnamigen Großbäckerei, seinen Arbeitstag in der Backstube. Um fünf Uhr bekommt er Gesellschaft von seinem Vater Gebhard Mayer, Geschäftsführer des 250-Mitarbeiter-Unternehmens. Der hat es nicht weit ins Geschäft: Er lebt mit seiner Frau in einer Wohnung oberhalb der Werkshallen in Isny.