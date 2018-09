„Die Halbwertszeit von CEOs sinkt drastisch“ Warum so viele deutsche Vorstandschefs gehen

Rund jeder vierte CEO in Deutschland wird vorzeitig ausgetauscht. Damit finden hierzulande mit die meisten frühzeitigen Entlassungen statt. Dafür gibt es auch in diesem Jahr bereits Beispiele: Matthias Müller machte im April nach nur drei Jahren an der Spitze von Volkswagen Platz für Herbert Diess. Robert Hienz wurde ebenfalls nach nur drei Jahren als Chef von Eon Energie Deutschland ausgetauscht.