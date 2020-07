Die Helfer nach dem Jobverlust Nach der Kündigung ist vor dem Gehaltsplus

Bei Betriebsräten habe das Angebot in den vergangenen Jahren an Akzeptanz gewonnen, heißt es in dem BDU-Papier. Der typische Kandidat in der Einzelberatung war im vergangenen Jahr 49 Jahre alt, männlich und verdiente im Durchschnitt 105.000 Euro pro Jahr. Mehr als die Hälfte der Kandidaten waren älter als 50 Jahre. Von einer Outplacementberatung profitieren vor allem Besserverdiener: Im Schnitt werden dabei 90 Prozent von ihnen in einen neuen Job vermittelt.