Die Höhle der Löwen „Um Software zu verkaufen, muss man nicht programmieren können“

WirtschaftsWoche: Herr Blank, Start-ups, die sich an Unternehmenskunden richten, sind in „Die Höhle der Löwen“ nur selten zu sehen. Was hat Sie zur Bewerbung bewegt?

Dominic Blank: Wir haben Hyrise mit der Idee gegründet, das Konzept von Tech-Bootcamps in die Vertriebswelt zu übertragen. Um unsere Onlineakademie bei Kandidaten bekannt zu machen, ist eine Fernsehsendung mit so großer Reichweite natürlich sehr hilfreich. Tatsächlich haben wir aber auch Investoren gesucht – und fanden Carsten Maschmeyer durchaus passend: Mit seinem Hintergrund im Finanzvertrieb ist er ja vom Fach.