Die Top Ten der Wirtschafts-Literatur, Teil 1 Vergessen Sie Management-Tipps, lesen Sie lieber diese 5 Bücher

Vor allem aber ist der „Kaufmann“ deshalb interessant, weil Shakespeare in ihm die kulturelle Basisinnovation der heraufdämmernden Marktgesellschaft entdeckt: die Verwandlung von persönlicher Schuld in finanzielle Schulden. Eine Verbindlichkeit, so Shakespeare, ist im Kapitalismus keine zwischenmenschliche Ehrensache, sondern juristisch obligatorisch: „I’ll have my bond. I will not hear thee speak / I’ll have my bond… I stand for judgement„, sagt Shylock, der uns daher von heute aus gesehen wie ein Gläubiger alter Schule erscheinen will, wie ein guter Freund der Ordnungspolitik à la Eucken, Röpke, Müller-Armack – und wie ein Kumpel von Jens Weidmann, der ja auch noch „die Einheit von Handeln und Haften“ hochhält und darauf pocht, dass „Bonds“ verbindlich sind – und ihre Gläubiger verpflichten.