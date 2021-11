Was viele dabei nicht berücksichtigen: Wir stehen erst am Anfang dieses Fachkräftemangels. Wenn wir uns ansehen, was die Fähigkeiten sind, die zukünftig mehr und mehr benötigt werden, dann klafft da eine große Lücke zwischen dem, was Betriebe an Fähigkeiten suchen und was Beschäftigte an Fähigkeiten bieten. Ein Kernaspekt: Digitale Kompetenzen fehlen an allen Ecken und Enden.