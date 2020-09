LinkedIn ist als Plattform für CEOs, die einen konstruktiven Dialog führen wollen, interessant. Twitter wiederum ist ein unglaublich mächtiger Kanal, wenn man schnell ein globales Publikum erreichen will. Und in Deutschland ist Twitter wichtig für alle, die Aufmerksamkeit von Journalisten oder auch in der Politik suchen. Allerdings tummeln sich auch auf keiner anderen Plattform so viele hasserfüllte und polarisierende Trolle wie auf Twitter. Dessen muss man sich bewusst sein und sich mit einer guten Krisenkommunikationsstrategie vorbereiten.