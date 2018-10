Die zehn größten Vermögen Das sind die reichsten Deutschen

Platz 5: Familien Theo Albrecht Jr. und Babette Albrecht (Aldi Nord)

Die Eigentumsrechte am Aldi-Nord-Konzern sind auf drei Familienstiftungen aufgeteilt, über die die Erben von Theo Albrecht in verschiedener Höhe an den In- und Auslandsgeschäften beteiligt sind. Damit verdienen sie nicht zu knapp. Insgesamt beläuft sich das Vermögen der Familie auf 17,5 Milliarden Euro, etwa eine halbe Milliarde weniger als im letzten Jahr.

Bild: dpa