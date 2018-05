Digitalisierung Der alte Führungstyp hat ausgedient

Während Mitarbeiter eines Teams gemeinsam eigene Meilensteine definieren, wechseln Führungskräfte in die Rolle des Navigators. Sie sind dadurch zwar weiterhin fest in die Arbeitsprozesse des Teams integriert, verantworten aber in erster Linie die Zusammenstellung ihrer Teams und schaffen dadurch neue Organisationsstrukturen. Genau diese neuen Strukturen sind notwendig: Die Stepstone-Analyse zeigt, dass acht von zehn Fachkräften in einem selbstverantwortlichen Team arbeiten wollen und eine möglichst selbstbestimmte Arbeitsweise präferieren. Die Absicht, innerhalb einer stark hierarchisch geprägten Organisation möglichst schnell die Karriereleiter zu erklimmen, äußern heutzutage nur noch sehr wenige Fachkräfte. Stattdessen wünschen sie sich mehrheitlich mehr Entscheidungskompetenzen und Freiheiten bei der Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung.