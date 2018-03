Digitalverantwortliche: CDOs sehen ihre Rolle darin, sich überflüssig zu machen

Die Position des CDO wird als Chance für Frauen gehandelt, endlich in größerer Zahl in Führungspositionen zu gelangen. Die Position ist in fast 80 Prozent der Unternehmen als eigene organisatorische Einheit auf Geschäftsführungsebene angesiedelt. Momentan ist allerdings nur jeder zehnte Mitarbeiter in den Digitalisierungseinheiten der Unternehmen eine Frau. Die Studie moniert, es fehle an Initiativen, dies zu ändern. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht genug tut, um Frauen in der Berufsgruppe Digital zu fördern.