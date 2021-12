Diversität im Unternehmen Das Märchen von der Offenheit deutscher Großkonzerne

Das folgt zunächst und vor allem an der Digitalisierung des Recruitings. Wo jede Bewerbung nur ein paar Klicks in einer Maske entfernt ist, hat die Zahl von Reaktionen auf Stellenanzeigen bei den bekannten Konzernen exponentiell zugenommen. Und die haben darauf mit dem reagiert, was sie künstliche „Intelligenz“ nennen, was aber eigentlich das genaue Gegenteil ist. Algorithmen selektieren die Bewerbungen vor, um deren schiere Zahl auf ein aus Personalersicht erträgliches Maß zu reduzieren. Diese Selektion aber bedeutet: Die Bedeutung formaler Bildungskriterien steigt, anstatt zu sinken. Lebensläufe wie den von Kühnert oder Ziemak würde die Daimler-Software wahrscheinlich schon in der ersten Stufe aussortieren, wem es an Auslandserfahrung oder branchenspezifischer Praktika mangelt, der hat es nicht leichter.