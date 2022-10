Diversität im Unternehmen: „Es ist wichtig, aus der Komfortzone herauszukommen“

Die Folge: Die Wirtschaft muss sich an den Arbeitsmarkt anpassen und inklusiver. „Ich brauche Ingenieure. Ich habe keine Wahl zu schauen, welchen Hintergrund ein Bewerber hat. Ich orientiere mich an den Fähigkeiten“, erklärt die Personalchefin. Die Unternehmen seien jetzt gefragt und müssten sich anpassen. Bewerber möchten nicht auf ihren persönlichen Hintergrund beschränkt werden, so Godewerth: „Diversität ist eine Haltungsfrage. Das heißt, dass ich divers sein kann, ohne dass es von meinem Ausweis abhängig ist.“