Diversität Vielfältige Teams machen Unternehmen profitabler

Es bleibt also noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass Unternehmen insgesamt, aber gerade auch Führungsteams deutlich stärker die gesellschaftlichen Realitäten abbilden als bisher. Auch wir als Silicon Valley Bank sind uns unserer Verantwortung bewusst. Unser ausgewiesenes Ziel bleibt es, insbesondere leitende Funktionen noch stärker divers zu besetzen. Mit gut 33 Prozent Frauen (weltweit) und 24 Prozent ethnischen Minderheiten (in den USA) in Senior Leadership-Funktionen sind wir auf einem guten Weg, aber noch längst nicht dort, wo wir sein wollen. Doch wir werden weiter daran arbeiten, unser international tätiges Team künftig noch vielfältiger und inklusiver aufzustellen. Für uns wie für alle Unternehmen gilt: Es ist an der Zeit zu handeln.



