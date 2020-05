Diversity „Die Leute auf ihren schönen Posten bangen um ihre Privilegien“

So wie Sie.

Ja, ich wurde Ende der Achtzigerjahre in Kiew geboren. Wir waren bettelarm. Meine Eltern haben mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Jobs verloren. 2001 kamen wir nach Deutschland, nach Augsburg – und ich landete in einer Klasse, in der niemand ein einziges Wort Deutsch gesprochen hat.