Dividenden Liebe Autobosse, nehmt euch ein Beispiel am Mittelstand!

Denn alle drei Autokonzerne haben in den vergangenen Monaten nicht nur üppige Gewinne gemacht. Sie haben ihre Belegschaften an wechselnden Standorten auch immer wieder in Kurzarbeit geschickt. Kurz zur Erinnerung: Das Kurzarbeitergeld, das Angestellte in solchen Fällen erhalten, kommt zwar aus einem Topf, den Arbeitgeber wie Beschäftigte mit ihren Beiträgen füllen. Doch schon im ersten Jahr der Pandemie erwies er sich als zu klein. Der Bund gab sieben Milliarden Euro aus Steuergeld dazu. Im vergangenen Jahr, auf das sich auch die nun so großzügigen Dividenden der Autohersteller beziehen, kamen sogar 17 Milliarden Euro aus der Staatskasse.



Nun ließe sich natürlich argumentieren, dass börsennotierte Konzerne in erster Linie ihren Aktionären verpflichtet sind. Aber passt das wirklich noch in die aktuelle Zeit, in der Klimawandel, Pandemie und Krieg uns Tag für Tag zeigen, dass es gesamtgesellschaftliche Anstrengungen braucht, um Krisen zu lösen? Und hat ein Konzern wirklich das Wohl seiner Aktionäre im Blick, wenn er die Gewinne nun in hohe Dividenden steckt – statt in die Stabilisierung seiner Lieferketten und die Entwicklung neuer Technologien, um so die eigene Zukunft und eben auch künftige Gewinne zu sichern?