dm-Chef Christoph Werner „Diese Verbohrtheit ist gefährlich!“

Haben Sie mit den Testzentren etwas verdient?

Betriebswirtschaftlich ging sich das einigermaßen aus. Unser Motiv war jedoch, einfach zu helfen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel: Einige dm-Märkte haben in der Pandemie nur noch einen Bruchteil ihres Umsatzes gemacht. Und ich habe mich gefragt, ob wir die Mitarbeiter in den dm-Märkten nun in Kurzarbeit schicken sollen oder nicht. Gleichzeitig sind die Onlinebestellungen durch die Decke gegangen – und mit ihnen die Lieferzeiten. Also haben wir diese Märkte kurzfristig zu kleinen Logistikzentren umfunktioniert, um die Bestellungen zu bedienen. Das brachte uns einen enormen Schub im Onlinegeschäft. Und war auch eine Bauchentscheidung. Zum Glück haben die Mitarbeiter mitgemacht. Sie hätten ja auch sagen können: „Wir sind nicht hier, um Pakete zu packen. Sondern um Ware einzuräumen, die Kunden zu beraten und um zu kassieren!“ Haben sie aber nicht.



Waren Sie sich da unsicher?

Nein. Wenn Sie als Verantwortlicher eine Intuition haben, agieren Sie unheimlich beherzt. Dann fühlt sich die Entscheidung einfach richtig an. Wahrscheinlich sind viele Unternehmer deshalb auch so beratungsresistent. Hierbei ist jedoch wichtig, dass Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Eine Bauchentscheidung entbindet ja nicht davon, regelmäßig zu überprüfen, ob Sie mit einer Entscheidung richtig lagen. Denn dieses permanente Überprüfen bewahrt davor, auf dem Holzweg zu enden.