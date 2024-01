dm-Chef Christoph Werner „Diese Verbohrtheit ist gefährlich!“

Jedes Mitglied des Führungskreises übernahm die Verantwortung für eine Region in Deutschland. Wenn der Verantwortliche in der Unternehmensleitung plötzlich kein ausschließlicher Vertriebsexperte mehr ist und auch noch ein zentrales Ressort verantwortet, müssen die Führungskräfte in den Gebieten sehr gut sein. Mein Vater erzählte mir, dass im Führungskreis überlegt wurde, welchen Führungskräften sie das zutrauen – und welchen nicht. Rund 70 Prozent trauten sie es nicht zu. Mein Vater sagte damals zu mir, dass sie die Pläne eigentlich hätten verwerfen müssen. Und doch hat er die Sache durchgezogen. Weil er sich intuitiv sicher war, dass ein überwiegender Teil unserer Führungskräfte in ihre neuen Rollen hineinwachsen würde. Und so kam es dann auch.