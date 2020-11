DSW-Aufsichtsratsstudie 2020 Aufsichtsräte: Fürstlich bezahlt, so mächtig wie nie zuvor

Was die DSW-Studie auch offen legt: So richtig vorwärts geht es mit der Gleichstellung der Frauen in den Dax-Aufsichtsräten noch nicht. Unter den Top50-Ausichtsräten sind erst zehn Frauen, die Verbesserung von sieben im Vorjahresvergleich genügt bei Weitem nicht. Zum Vergleich: Vor 18 Jahren gab es in den Top50 der börsennotierten Gesellschaften erst zwei Aufsichtsrätinnen, Renate Köcher und Susanne Klatten. Insgesamt sind im Dax inzwischen 36,6 Prozent Frauen, aber den Anstieg im Vorjahresvergleich von 35,7 Prozent ist viel zu gering. „Seit vor vier Jahren die magische Marke von 30 Prozent übersprungen wurde, entwickelt sich die Steigerungsrate nur noch mäßig“, kritisiert DSW-NRW-Chefin Hölz. Doch vor allem mit der Teilhabe an der Macht hapert es immer noch. Simone Bagel-Trah beim Konsumgüterhersteller Henkel ist die einzige Aufsichtsratschefin im Dax.



Mehr zum Thema: Bettina Al-Sadik-Lowinski ist Coach für Führungskräfte. Sie hat dadurch viele Frauen in Spitzenpositionen getroffen. Ein Interview über die Frage, worin sich Top-Managerinnen aus verschiedenen Ländern unterscheiden.