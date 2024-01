Krisenmanagement: Warum Kodak unterging – und Fujifilm nicht

Inzwischen schreibt die Realität an jeder Case Study wie an einer Netflix-Serie: Die Anpassung geht weiter, hört nie auf, der Ausnahmezustand wird immer mehr zum Alltag. Seit Ausbruch der Pandemie treffen uns Krisen in einer neuen Wucht und Dichte. Krisen, die sich teils überlagern – und die in ihrer Dimension in Jahrzehnte (und nicht wenige Jahre) passen.