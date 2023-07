Effizientere Mitarbeitergespräche Fünf Wege, um Ihre Einzelgespräche effektiver zu gestalten

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Prioritäten der einzelnen Angestellten und ihrer Vorgesetzten in wichtigen Bereichen, wie z. B. der Entwicklung des Unternehmens, der beruflichen Entwicklung, dem Leben außerhalb der Arbeit und der Würdigung von Erfolgen, nicht übereinstimmen. Entwicklungsgespräche und die Verknüpfung ihrer Arbeit mit dem Gesamtauftrag sind für die Mitarbeiter wesentlich wichtiger als für die Vorgesetzten, während persönliche Gespräche und Anerkennung von den Managern in diesem Umfeld möglicherweise überbewertet werden. Die Wahrheit ist, dass alle Beziehungen zwischen Managern jedes dieser sechs Elemente benötigen, um erfolgreich zu sein, aber die Mischung wird je nach den einzigartigen Bedürfnissen variieren.



Um eine Tagesordnungsstruktur zu entwickeln, die jedem Thema einen angemessenen Zeitrahmen zuweist, können sich Führungskräfte bei einem Treffen mit Angestellten auf fünf Schlüsselfragen konzentrieren: