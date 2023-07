Effizientere Mitarbeitergespräche Fünf Wege, um Ihre Einzelgespräche effektiver zu gestalten

Das Gefühl der Angst, der Unbeholfenheit oder des Schreckens, das diese Einzelgespräche oft hervorrufen, ist auf eine falsche Abstimmung der Erwartungen zurückzuführen. Führungskräften und Angestellten fehlt es häufig an einem gemeinsamen Zweck und an gemeinsamen Zielen für diese Zeit. Für manche fühlt sich das Gespräch erzwungen an oder ist zu sehr von externen Vorstellungen darüber geprägt, wie ein persönliches Gespräch aussehen sollte, anstatt von dem, was für beide Parteien von Vorteil wäre.



Das Ziel jedes Treffens hängt von den verschiedenen beteiligten Personen und den aktuellen Situationen ab, in denen sie sich befinden. Einige Personen möchten sich bei Check-Ins vor allem auf den Aufbau einer persönlichen Beziehung konzentrieren, während andere vielleicht die berufliche Entwicklung und das Coaching in Angriff nehmen möchten. Für Führungskräfte ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um diese individuellen Bedürfnisse zu verstehen. Studien über die Theorie des Austauschs zwischen Führungskraft und Mitglied unterstreichen die Vorteile einer maßgeschneiderten Beziehung zu allen Mitarbeitern, um eine sinnvolle, auf Vertrauen basierende Verbindung aufzubauen. Die Humu-Studie unterstützt dies: Mitarbeiter mit hoch bewerteten Managern gaben mit mehr als dreimal so hoher Wahrscheinlichkeit an, dass ihr Vorgesetzter sich um sie kümmert und sich die Zeit nimmt, sie kennenzulernen, als Mitarbeiter mit schlecht bewerteten Managern. Manager sollten das erste Treffen mit Neuzugängen nutzen, um deren Bedürfnisse, Interessen und Feedbackpräferenzen zu verstehen.