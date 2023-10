Ehemalige Bahn-Managerin „Ich habe Spaß daran, in neue Rollen zu schlüpfen“

Sie fühlte sich „innerlich zerrissen“, wie sie das erklärt. Zu groß war ihr Tatendrang: Schon für ihre Promotion im Jahr 2004 forschte Jeschke an künstlicher Intelligenz, dann wuchs ihre Begeisterung für Quantencomputer. „Und mir war klar, dass die Technologie irgendwann in den 2020er-Jahren den Durchbruch erlebt.“ Jeschke wollte dabei sein. Nicht nur als Beobachterin aus dem Bahn-Tower in Berlin. „Ich wollte mehr Gestaltungsmacht, als das in Großkonzernen möglich ist“, sagt die Managerin, die in ihrer Freizeit Grillhütten und Flöße schreinert – und diesen Drang wohl von zu Hause mitbekommen hat: „Mein Vater hat Kernkraftwerke gebaut, Technologie saß bei uns zu Hause immer als Gast mit am Tisch“. Jeschke wollte wieder interdisziplinärer, wieder internationaler arbeiten.