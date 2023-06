Ehemaliger Merkel-Berater „Wer sich von Emotionen überwältigen lässt, verliert die Führung“

Wie schafft man das?

Dazu braucht man die Fähigkeit, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Was keinesfalls Akzeptanz bedeuten muss. Selbst wenn der andere dein Feind ist, musst du ihm respektvoll begegnen. Unabhängig von Rang und Status. Das hat mich an der Bundeskanzlerin am meisten fasziniert, weil sie Staatspräsidenten genauso wahrnahm wie ihren Koch, Fahrer oder Berater.