Die Arroganz der Macht

Trotz des bisher größten Skandals in der Geschichte von Facebook verhält sich der Konzern wie eine verschlossene Auster. Die Unterredung zwischen Europa-Cheflobbyist Richard Allen und Justizministerin Katarina Barley endete vergangenen Montag mit wenig Fassbarem. Facebook wolle „wohlwollend prüfen“, ob es seinen Algorithmus offenlegen werde, fasste es Barley zusammen. Es klingt beinahe so, als hätte die Ministerin bei einer Audienz mit dem König ein wenig Gnade erfahren. Ähnlich überheblich speisten die Facebook-Verantwortlichen den Bundestag ab. In einer Anhörung lasen sie offenbar Pressemitteilungen vor.