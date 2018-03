Einblick: Schafft endlich den Bonus ab!

Sie sprechen Macho-Dialekt, spielen Golf und halten sich für die Masters of the Universe. Sie gehen die fahrlässigsten Finanzwetten ein, um am Ende des Jahres ihre variable Vergütung noch höher zu schrauben – egal, ob die Bank daran zwei Jahre später zugrunde geht. Hauptsache, der neue Lamborghini steht pünktlich in der Garage.