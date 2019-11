Eine Sekte und die Wirtschaft Das Franchisesystem von Scientology

Schon Scientologys Kerngeschäft, die Kurse und Trainings, spülen Geld in die Kassen der Organisation. Anhänger müssen für ihre Audits, therapieartige Sitzungen, oft hohe Preise zahlen. Außerdem werden die Anhänger unter Druck gesetzt, an Scientology zu spenden. Nicht selten geraten sie so sogar in finanzielle Probleme. Umso wichtiger ist es für Scientology, Prominente und Vermögende für die Organisation zu gewinnen, die mehr finanziellen Spielraum haben und als Multiplikatoren dienen. Sie sollen etwa über spezielle „Welcome Center“ gelockt werden. Nach Ansicht vieler Beobachter ist der Wirtschaftsverband WISE aber die eigentliche Cash-Cow der Organisation. Es handelt sich um einen franchiseähnlichen Zusammenschluss von Unternehmen. Sie binden sich über Lizenzverträge und wenden die Managementtechniken von Scientology-Gründer Hubbard an. Außerdem unterwerfen sie sich bestimmten Regeln, etwa bei Auseinandersetzungen mit anderen WISE-Mitgliedsunternehmen. WISE ist Ende der Siebzigerjahre gegründet worden und soll nach Eigendarstellung über 140.000 Unternehmen in 75 Ländern vereinen. Diese zahlen Gebühren für ihre Mitgliedschaft, gestaffelt nach Unternehmensgröße. Teilweise wird von einer Umsatzbeteiligung von 15 Prozent gesprochen.



In anderen Fällen – bei Unternehmen, die nicht dem WISE-Verband angehören, aber Scientology nahestehen – ist die Verbindung diffuser. Immobilieninvestor, Online-Marketing-Experte und Steuercoach Alex Fischer zum Beispiel sagte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, dass es für ihn etwas rein Persönliches sei, Scientologe zu sein. Fischer, der sich im Internet eine Fanbasis mit mehreren Hunderttausend Personen aufgebaut hat, hat immerhin die siebte von acht derzeit praktisch erreichbaren OT-Stufen erreicht. OT steht für Operating Thetan. Auf der höchsten Stufe, die über Audits und Trainings erreicht werden kann, sollen sich die Scientologen ein geistiges Selbst geschaffen haben, das nicht mehr den Begrenzungen des physischen Universums unterliegt. Auch US-Schauspieler Tom Cruise – eines der Aushängeschilder von Scientology – soll angeblich auf der siebten OT-Stufe stehen.